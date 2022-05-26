Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, Ağustos-4 Eylül arasında Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST için seçilen projelere malzeme katkısında bulundu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, başvuru yapan 99 takımdan 25 proje takımının 1 milyon lira destek almaya hak kazandığını vurguladı.

TEKNOFEST maratonunda hazırlıkların ve desteklerin devam ettiğini vurgulayan Palancıoğlu, şunları söyledi:

"Erciyes Üniversitesi ve Kartal Endüstri Meslek Lisesi'nde projeleri ile destek almaya hak kazanan takımlarımızı ziyaret ettik. Bu yıl TEKNOFEST'te her zamankinden daha da iddialıyız. Bu yıl projeleri ile belediyemize başvuran 25 takım destek almaya hak kazandı. Gençlerimizin başarılarını görmek beni çok mutlu ediyor. Yarışmaya destek olan belediye ekibime de teşekkür ederim. Gençlerin ülkemizin geleceği ile ilgili çalışmalara imza atmaları çok güzel."

Palancıoğlu, desteklerinin devam edeceğini belirterek, "Melikgazi Belediyesi olarak 6 teknoloji atölyesi yaptık. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine orada farklı eğitimler vereceğiz. Toplam 1 milyon lira bütçe ve 450 kalem ürünle takımlarımızın yanında olduk. Şimdi TEKNOFEST'e imza atma görevi gençlerimizde. TEKNOFEST'te ulusal anlamda dereceye giren arkadaşlarımıza da ödülümüz olacak" dedi.