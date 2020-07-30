Kayseri'nin Yamula Barajı kıyısında bulunan Taşhan bölgesinde, 2 yıl önce keçi otlatan çoban dev fosil parçası buldu. Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgede kazı yapıldı.

Yapılan kazılarda, fil, zürafa, at ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu. Ara verilen hazı çalışmaları, geçen ay yapılan etüt çalışmasının ardından yeniden başlatıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yamula Barajı kıyısında ve Barsama bölgesinde yapılan kazı çalışmaları Emmiler, Taşhan ve Çevril olmak üzere 3 bölgede sürdürüldü. Yürütülen çalışma kapsamında, Çevril bölgesinde 50 metre aralıkla 7,5 milyon yıllık 'Choerolophodon' cinsine ait iki fosil daha bulundu.

Kazı ekibi Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu başkanlığında yapılan kazılarda bulunan fosiller topraktan çıkarılarak alçı ceket yöntemiyle temizlendikten sonra incelenmek üzere laboratuvara götürülecek.