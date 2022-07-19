Meta CEO'su Mark Zuckerberg şirketin Instagram'da yeni bir "sohbette ödeme" özelliği başlattığını duyurdu. Bu yeni özellik ile kullanıcılar, Amerika Birleşik Devletleri'nde Instagram'da küçük işletmelerden ürün satın alabilir ve siparişleri doğrudan mesaj yoluyla takip edebilecek.

Yeni özelliği kullanmak için kullanıcılar, satın almak istedikleri nitelikli küçük işletmeye doğrudan mesaj göndererek başlayabilir. Aynı sohbet dizisinde daha sonra ödeme yapabilecek, siparişlerini takip edebilecek ve işletmeye herhangi bir takip sorusu sorabilecekler.

Şirket, kullanıcıların satın almadan önce Instagram'daki DM'ler aracılığıyla işletmelerle siparişleri hakkında sık sık sohbet ettiğini, ancak artık satıcılara doğrudan Instagram sohbet dizilerinden ödeme yapabileceklerini söylüyor. Meta, DM yoluyla satın almanın kullanıcılara uygulama içi sohbet desteğine de erişim sağladığını belirtti.

Zuckerberg duyuru gönderisinde, "Artık küçük işletmelerden ürün satın alabilir ve siparişinizi ABD'deki Instagram sohbetinde takip edebilirsiniz." dedi.

Meta tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsü, bir alıcı satın almaya karar verdiğinde, satıcının ödeme talebi oluşturabileceğini gösteriyor. Bir kullanıcı "Öde" düğmesini seçtiğinde, ödeme bilgilerini ve teslimat adresini eklemeleri ve gözden geçirmeleri istenecektir. Ekran görüntüsü, "ödemenizin PayPal tarafından işleneceğini" gösteriyor.

Meta, Amerika Birleşik Devletleri'nde küçük işletmelerin artık başka bir uygulamaya geçmek zorunda kalmadan ürünleri tartışabilecek, müşteri ayrıntılarıyla sipariş oluşturabilecek ve ödemeleri kabul edebileceklerini belirtiyor. Bir işletme dijital bir vitrin oluşturmaya hazır olduğunda Instagram ve Facebook'ta Mağazalar'ı kullanabilir.