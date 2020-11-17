Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 13:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Huawei, ABD yaptırımları nedeniyle alt markası Honor'ı sattı
[Fotoğraf: Reuters]
Çinli teknoloji devi Huawei, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle alt markası Honor’ı sattı. 30 şirketten oluşan Çinli bir konsorsiyumun Honor’ın yeni sahibi olduğu açıklandı, satış bedeli ise gizli tutuldu.
ABD yönetiminin son dönemde artan yaptırımları Huawei’yi zora sokuyor.
ABD yönetimi, mayıs ayında aldığı kararla Amerikan teknolojisinin Huawei marka cihazlarda kullanılmasını yasaklamıştı. Bu karar Huawei’in son teknoloji çiplerden mahrum kalması anlamına geliyordu.
Honor’ın satışıyla şirketin Amerikan çiplerine erişimi tekrar mümkün olacak.
Huawei’in kendi ismiyle çıkardığı akıllı telefonların geleceği ise merak konusu.
Şirketin yasak yürürlüğe girmeden çip depoladığı öne sürülüyordu. Son teknoloji çiplere erişimi kapanan Huawei’in akıllı telefon rekabetinde kayıp yaşayacağı değerlendirmesi yapılıyor.
Etiketler: ABD
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