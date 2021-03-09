Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 11:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HİSAR-O+ uzun menzil ve yüksek irtifa testini başarıyla geçti
HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi, bugüne kadar Türkiye'de yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarıyla geçti.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sisteminin en son atışında bugüne kadar Türkiye'de yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçtiğini kaydetti.
İsmail Demir, paylaşımında, teste ait görüntülere de yer verdi.
Etiketler: Savunma Sanayii
Son Haberler
- 13:17
- 13:10
- 13:03
- 13:08
- 12:47
Sıradaki Haber
Uzay çalışmalarının mirası 'dünyaya' kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz