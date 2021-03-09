Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sisteminin en son atışında bugüne kadar Türkiye'de yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçtiğini kaydetti.

İsmail Demir, paylaşımında, teste ait görüntülere de yer verdi.