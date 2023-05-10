Çok Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 10.05.2023 12:27

HAVELSAN'ın Boeing B737MAX simülatörü EASA sertifikası aldı

HAVELSAN'ın Türk Hava Yolları için ürettiği Boeing B737MAX Tam Uçuş Simülatörü Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı Level D sertifikasını aldı.

HAVELSAN'ın Boeing B737MAX simülatörü EASA sertifikası aldı
[Fotograf: AA]

Şirketten yapılan açıklamada, HAVELSAN'ın, 2017 yılında THY'ye EASA Level D sertifikalı Boeing 737-800 NG Simülatör teslimatı ile askeri alandaki 40 yıllık tecrübesini sivil alana da taşımayı başardığı anımsatıldı. Açıklamada, 2018 yılında toplam 11 adet A320 CEO NEO ve Boeing 737 Max FFS ve FTD simülatörlerinin seri üretimine başlayan HAVELSAN'ın, pilot eğitim araçlarının cazibesini dünya çapındaki hava yolları ve eğitim merkezlerine genişletmek için bir sonraki önemli kilometre taşına ulaştığı belirtildi.

HAVELSAN'ın Boeing B737MAX simülatörü EASA sertifikası aldı

Açıklamaya göre, HAVELSAN, mayıs ayı içinde Airbus fabrika testlerine başladığı A320 CEO/NEO FFS için de 2023 yılının üçüncü çeyreğinde EASA Level D Sertifikası almayı hedefliyor. Teslim edilecek bu simülatörler ile HAVELSAN, kullanıcılarına tüm dar gövdeli uçaklar için son teknoloji simülatör çözümleri sunma fırsatı bulacak.

HAVELSAN'ın Boeing B737MAX simülatörü EASA sertifikası aldı

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Boeing 737 Max FFS için Avrupa EASA Seviye D sertifikası almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hava yolları ve eğitim merkezlerine yönelik birinci sınıf bir pilot eğitim aracı oluşturmak amacıyla ürettiğimiz simülatörümüz için çok yoğun bir çaba sarf edildi. Dünya standartlarında hava yollarından biri olan Türk Hava Yolları ile çalışmak bizim için büyük bir onur. Ülkemizin önde gelen global şirketlerinden Türk Hava Yolları ile daha fazla işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

HAVELSAN'ın Boeing B737MAX simülatörü EASA sertifikası aldı

Türk Hava Yolları Üst Yöneticisi Bilal Ekşi de Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı olarak uzun yıllardır Türk bayrağını dünyanın her köşesine taşımaktan gurur duyduklarını vurgulayarak, "Dünyanın her yerinden daha fazla ülkeye ve uluslararası destinasyona ulaşan hava yolu şirketi olarak, eğitim kapasitemizi önemli ölçüde artırırken, artan talep ihtiyacını karşılamak için filomuzu istikrarlı bir şekilde genişletiyoruz. Bu kapsamda; 3 Airbus A320 FFS ve 2 Boeing 737 Max FFS simülatörünün üretimi için işbirliği içinde çalıştığımız dünyanın önde gelen uçuş simülasyon üreticilerinden HAVELSAN'a güveniyoruz. Simülatörümüz için Avrupa EASA Seviye D sertifikası almaktan mutluluk duyuyoruz ve uzun vadeli işbirliğimizi sürdürmeyi umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
HAVELSAN Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
Savunma ve havacılık projeleri "şapka çıkarttırıyor"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
Gaziantep Şehir Hastanesi 15 Haziran'da açılacak
13:42
Fransız senatosu influencerların faaliyetlerinin denetlenmesi tasarısını kabul etti
13:50
Deprem bölgesinde hayvancılığa destek
13:39
Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'nin SMO hatlarına sızma girişimi engellendi
13:38
Polonya, Rusya toprağı Kaliningrad'ın adını "Krolewiec" olarak kullanma kararı aldı
13:45
Togg 'Oltu', Oltu sokaklarında turladı
Suriye konulu dörtlü toplantı başladı
Suriye konulu dörtlü toplantı başladı
FOTO FOKUS
TEKNOFEST'in "Tam Bağımsız Türkiye Marşı"nın klibi yayınlandı
TEKNOFEST'in "Tam Bağımsız Türkiye Marşı"nın klibi yayınlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ