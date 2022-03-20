Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerini yaparken çok titiz bir çalışma yürütüyor. Gözlem istasyonları ile havadan, karadan ve denizden elde edilen veriler inceleniyor. Tahminler, uzmanlarca yorumlanan bu veriler üzerinden yapılıyor.

Türkiye'de iki binden fazla otomatik meteoroloji gözlem istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlar; sıcaklık, rüzgar, basınç, nem gibi verileri toplayıp merkeze iletiyor.

Yorumlarla bireşen gözlemler tahmini oluşturuyor

Meteoroloji Teknik Şube Müdürü Ümit Gülbağ, bu verilerle yapılan tahmin sürecini şöyle anlatıyor:

"Elbette ki tahmin gözlemle başlar. Yer gözlemleri, hava gözlemleri, gemilerden ve uçaklardan aldığımız gözlemler ile radarlardan aldığımız gözlemler, yorumlarımız katılarak tahminlerimiz oluşturulur."

Meteoroloji balonları da önem arz ediyor

Tahmin için yalnızca radarlar ve gözlem istasyonları da yetmiyor. Meteoroloji balonu atmosfere doğru bir yolculuğa çıkıyor ve hava tahminlerinin hazırlanması için önemli bir zemin oluşturuyor.

Balon, atmosferin her katmanında ölçüm yapıyor ve saptanan verileri üzerindeki cihaz sayesinde merkeze bildiriyor. Hava tahmin uzmanları bu verileri inceliyor. Haritaları yorumlayıp uyarılarını yapıyor.

Haber: Göksu Kandemir