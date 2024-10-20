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Bilim Teknoloji
TRT Haber 20.10.2024 10:41

Gökyüzünün teknolojik kuşları 'İHA'ların sayısı artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının 9 aylık sürecinde İHA sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artarak 68 bin 647’ye, pilot sayısının ise 1 milyon 536 bin 993’e ulaştığını açıkladı.

Gökyüzünün teknolojik kuşları 'İHA'ların sayısı artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’deki İnsansız Hava Araçları (İHA) ve İHA pilot lisansı bulunan kişi sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından son yıllarda sivil havacılık alanında yapılan eğitimler ve çalışmalar sayesinde İHA sayısı ve İHA pilot lisansı bulunan kişilerin sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “2024 Eylül ayı sonu itibariyle İHA sayısı 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 12,5’lik artışla 68 bin 647’ye ulaştı. İHA pilotu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 1 milyon 536 bin 993’e ulaştı” diye konuştu.

Her sene 5 bin ile 8 bin arası yeni İHA kayıt oluyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün “İHA Sistemleri Talimatı” kapsamında İHA’lara özel kayıt sistemi oluşturduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, bu sayede söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıtlarında büyük kolaylık sağlandığını söyledi.

İHA kayıt sistemine her sene yaklaşık 5 bin ile 8 bin arası yeni İHA’nın kayıt olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, İHA’ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımının oldukça arttığını ifade etti.

Gökyüzünün teknolojik kuşları 'İHA'ların sayısı artıyor

İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi ile tüm İHA operasyonları SHGM tarafından yönetilecek

Uraloğlu ayrıca, İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi (İHATTYS) Projesi ile erişilebilir, karşılanabilir, verimli, emniyetli, çevre dostu ve dijital bir yaklaşım ile İHA’ların mevcut hava sahasına entegrasyonunu sağlayacaklarını belirterek, “Böylece İHA’ların yarattığı emniyet ve güvenlik sorunları ortadan kaldıracağız. İHATTYS Projesi, ülkemizdeki tüm İHA operasyonlarının İHA’lara herhangi bir donanım takılmaksızın SHGM tarafından güvenli ve emniyetli şekilde yönetilebilmesini amaçlıyor.” dedi.

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İnsansız Hava Aracı (İHA) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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