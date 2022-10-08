İngiltere Kraliyet Gözlemevi'nden gökbilimciler, en fazla meteorun 8 Ekim'de gün batımından sonra görülebileceğini ancak dolunay nedeniyle güçlükle seyredilebileceğini belirtti.

Uzmanlar, meteor yağmurunun 10 Ekim'e kadar devam edeceğini kaydetti.

Meteor yağmuru için en iyi gözlem noktasının Kuzey Yarım Küre olduğu ancak Güney Yarım Küre'den de görülebileceği bilgisi paylaşıldı.

Adını Draco Takımyıldızı'ndan aldığı bilinen Dranonids, yer yıl ekimde gökyüzünü aydınlatan iki meteor yağmurundan biri.

İkinci meteor yağmuru Orionids'in ise 21 Ekim'de zirve yapacağı kaydedildi.​​​​​​​