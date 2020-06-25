Anneannesinin başında yumurta kıran, Bebeğini korkutan, Tehlikeyi umursamadan şov yapan... Sosyal medyada bunlar gibi paylaşımların sayısı gün geçtikçe artıyor.

Hepsinin altında yatan sebep ise fenomen olma tutkusu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Dinç, "Öne çıkma, herkesin taktir etmesini isteme, herkesin fark etmesini alkışlaması isteme gibi, farklı ihtiyaçları söz konusu olur. Ama temel insani ihtiyaçlarımızın gerçek hayatta karşılanamamasından dolayı bir çözüm olarak buldukları bir şeydir sosyal medya." dedi.

Yeni bir iş alanı gözüyle bakılıyor

Fark edilme ve alkışlanma isteğinin yanı sıra sosyal medyaya yeni bir iş alanı gözüyle de bakılıyor.

Yorulmadan, çok emek vermeden, kısa yoldan fazla şekilde insanlara ulaşılabilecek mecranın sosyal medya algısı oluşturulduğunu belirten Dinç, gerçek hayattaki başarıların emek istediğini, fedakarlık, gayret istediğini söyledi.

Kontrol sağlanamadığında hastalığa kadar gidebilir

Özellikle çocuk ve gençler fenomen olma rüzgarına daha kolay kapılabiliyor. Uzmanlar, kontrol sağlanamadığında bu durumun hastalığa kadar gidebileceği uyarısı yapıyor.

Psikolojik gelişimin, zihinsel gelişimin ve sosyal gelişimin inanılmaz bir şekilde etkilenmesinin söz konusu olduğunu ifade eden Dinç, "Kötü bir baba, işlevsiz bir anne olması karşılaşacağı bir sonuçtur. Gerçek dünyada var olmaktan keyif alamayan, mutlu olamayan insan olması muhakkak gerçekleşecektir." dedi.

Sanal dünyada kaybolmamak için sosyal medyanın dikkatli ve bilinçli kullanılması tavsiye ediliyor.