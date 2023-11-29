Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 29.11.2023 11:12

Elektriksiz araçlar şarj istasyonlarına giremeyecek

Elektrikli olmayan araçların elektrikli araç şarj istasyonlarını işgal etmesini engellemek amacıyla akıllı bariyer sistemi geliştirildi.

Elektriksiz araçlar şarj istasyonlarına giremeyecek
[Fotograf: AA]

Elektrikli araç sayısının artmasıyla birlikte bu alandaki teknolojik çözümlere yenileri ekleniyor. 

Elektrikli araçların şarj istasyonlarını koruma hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında akıllı bariyer sistemi geliştirildi.

İstanbul'da bazı şarj istasyonlarına kurulan sistemin yaygınlaştırılması için farklı elektrikli şarj istasyonu işletmecileri ile görüşmeler yürütülüyor.

4 farklı çalışma senaryosu

Akıllı bariyer sistemi farklı çalışma senaryoları bulunuyor.

Birinci senaryoda, elektrikli araç kullanıcısı uygulama üzerinden gideceği istasyona rezervasyon yaptığında SMS olarak telefonuna bariyeri açabileceği kod geliyor. İstasyon önüne geldiğinde bu kodu yazdığında bariyer açılıyor.

İkinci senaryoda, sürücü uygulamayı açtığında telefonunun bluetooth özelliği aracılığıyla yaklaştığı anlaşılıyor ve bariyerin otomatik olarak açılması sağlanıyor.

Üçüncü senaryoda, araçlara takılan bluetooth destekli donanımlar sayesinde kullanıcı istasyon önüne gelip yaklaştığında bariyer otomatik açılıyor.

Dördüncü senaryoda, istenirse istasyonların üzerinde olacak bir kamera ile yapay zeka özellikleri de kullanılarak müşteri kayıtlı olduğu aracıyla geldiğinde plakası üzerinden algılanıp bariyer açılması planlanıyor.

Sistem, bariyer açıldıktan sonra sensörler sayesinde üzerinde araba olup olmadığının kontrolünü yaptığı için güvenli bir kullanım sunuyor.

ETİKETLER
Elektrikli Araç Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
Bakan Kacır'dan büyüme trendi için yüksek teknoloji vurgusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:51
"Nusret-2023 Davet Tatbikatı" devam ediyor
11:46
Yunan Bakan: Türkiye ile bizi birleştiren şeylere odaklanmaya karar verdik
11:40
İsrail'i UCM'ye şikayet eden İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı'ndan 'soykırım' vurgusu
11:43
Gazze'ye sahra hastanesi kurulacak
11:29
Yanlış park eden aracı forklift ile kaldırdı
11:29
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Trakya'da son yağışlar barajların doluluk oranını arttırdı
Trakya'da son yağışlar barajların doluluk oranını arttırdı
FOTO FOKUS
Hindistan'da hava kirliliğine su püskürtme fanlı önlem
Hindistan'da hava kirliliğine su püskürtme fanlı önlem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ