Kamu hizmetlerinin yanı sıra birçok hizmete elektronik ortamda 7/24 kesintisiz bir şekilde ulaşma imkanı sunan e-Devlet'te rekor kırıldı.

Salgın döneminde, e-Devlet'ten sunulan hizmetlere erişim 51 milyonu aştı. Gelecek yıl için kullanıcı sayısı hedefi ise 57 milyon olarak açıklandı.

Hizmet sayısı 5 bin 500'e çıkarılacak

Bürokrasiyi azaltan ve zamandan tasarruf sağlayan e-Devlet'te hizmet sayısı 5 bin 287'ye ulaştı.

Turkiye.gov.tr adresinden en çok sigorta dökümü, HES Kodu ve vergi borcu işlemleri yapılıyor. e-Devlet Kapısına entegre edilecek kamu hizmetlerinin sayısının gelecek yıl 5 bin 500'e çıkarılması planlanıyor.

Kullanıcı sayısı Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Online hizmette kullanıcı sayısı İngiltere ve Almanya'yı geride bıraktı. Türkiye Avrupa'da 13'üncü sırada yer aldı. Gelecek yıl eklenecek yeni hizmetlerle Türkiye'nin daha üst sıralara çıkması hedefleniyor.

Üniversite kayıtları e-Devlet'ten yapıldı

Koronavirüs salgınında kullanımı artan e-Devlet uygulamasında üniversite kayıtları da yapıldı.

Tüm devlet üniversiteleri ile 61 vakıf üniversitesini kazanan gençler kayıtlarını online olarak gerçekleştirdi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlara şifre kolaylığı

Salgın döneminde 65 yaş ve üzerindekiler de unutulmadı. 65 yaş üzerindekiler www.turkiye.gov.tr üzerinden başvuru formunu doldurarak, e-Devlet şifresini adreslerinde teslim alabiliyorlar.

Uygulama pilot bölgelerde başladı, kısa süre içinde Türkiye geneline yaygınlaştırılacak.