Yurt dışında sahte siteler yapıyorlar. Kart iade ücreti, çekiliş ya da promosyon vaadiyle link oluşturuyorlar. Bu linkler tıklandığında ise dolandırıcıların tuzağına düşülmüş oluyor.

Reklamlarla tıklanma sağlıyorlar

Her geçen gün yöntemlerine yenisini ekleyen dolandırıcıların en çok başvurduğu yöntem oltalama. e-Devlet de dahil birçok sitenin aynısını yapan dolandırıcılar, öncelikle verdikleri reklamlarla bu sitelere tıklanılmasını sağlıyor. Ardından kullanıcılar, bu sitelere girince tüm bilgilere ulaşabiliyor.

Peki, dolandırıcılar bunu nasıl yapıyor? Tıkladıkları sitenin sahte olduğunu farkında olmayan vatandaşlar, T.C. kimlik numarasını girince, gizli tüm kişisel bilgileri dolandırıcıların eline düşüyor.

Mobilden yapılan işlemler daha güvenli

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların mağdur olamaması için güvenli sitelerin tercih edilmesini öneriyor.

Sitenin güvenli olup olmadığı anlamak çok kolay. Adres çubuğunun en son kısmında sayfanın güvenli olduğunu belirten kilit resmi varsa o site güvenli anlamına geliyor.

Uzmanlar, cep telefonlarına indirilen programlar üzerinden işlemlerin ise daha güvenli olduğunu hatırlatıyor.

Haber: Ahmet Akgül

Görüntü: Yahya Ercan

