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Bilim Teknoloji
AA 22.08.2024 16:02

Doğal afetlere karşı dirençli toplum oluşturmak için dijital oyun tasarlandı

Gebze Teknik Üniversitesi'nde yangın, sel ve heyelan gibi doğal afetlere karşı dirençli toplum oluşturmak için yürütülen proje kapsamında afet eğitimi verilecek dijital oyun geliştirildi.

Doğal afetlere karşı dirençli toplum oluşturmak için dijital oyun tasarlandı
[Fotograf: AA]

Gediz Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Toprak koordinatörlüğünde 2022 yılında Erasmus+ Programı İşbirliği Ortaklıkları Çağrısı kapsamında başvurusu yapılan "READY4DISaster" projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Projede, GTÜ ile Kocaeli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İtalya, Yunanistan ve Gürcistan'dan 7 farklı teknoloji şirketi yer alıyor.

Afet risklerine karşı gelişim sağlıyor

Doğal afetler hakkında farkındalık oluşturulması hedeflenen projede, afet eğitimi verilecek dijital oyun tasarlandı. Oyun üzerinden verilecek eğitimle yangın, sel ve heyelan gibi doğal afetlere karşı dirençli toplum oluşturulması amaçlanıyor.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Selçuk Toprak, proje kapsamında tasarladıkları oyunla afetlere hazırlık konusunda bütün birleşenleri bir arada bulunduran eğitim modülleri oluşturduklarını söyledi:

"Oyunla kendinizi yangın, sel, heyelan risklerine karşı geliştirebiliyorsunuz. Afetlere hazırlık, müdahale, tepki, iyileştirme bütün aşamalar da aynı zamanda oyunun içerisine gömülmüş durumda. Oyuna başladığınızda kazanmak istediğiniz yetkinliklere göre farklı bölümlerine ilerleyebiliyorsunuz." 

Farklı dillerde hazırlandı

Kasım ayında yapılacak toplantıyla projeyi tamamlayacaklarını dile getiren Toprak, "Türkçe, İtalyanca, Yunanca, Gürcüce ve İngilizce olmak üzere oyunumuz hazırlanmış olacak. Toplumun hizmetine hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda sunulmuş olacak" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şubesi Müdürü Cüneyt Uyar ise oyunun yangın bölümüne katkıda bulunduklarını dile getirdi.

AFAD ile projeye dahil olduklarını söyleyen Uyar, "Projenin modülleri içinde yangın kısmıyla ilgili eğitim içeriklerinin hazırlanması ve oyun senaryosunun hazırlanmasında katkı sunduk. Projenin gönüllülerin afet anında ve sonrasında ne yapması gerektiğine dair bilgiler ve katkılar sunacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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