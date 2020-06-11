İthal deprem izolatörleri, depremin etkisini ortalama yüzde 25 oranında hafifletiyor. Türk mühendislerin ürettiği ve depremin etkisini yüzde 99 oranında azaltan "Deprem Fatihi", üst kat sınırı olmaksızın bu başarıya ulaşan ilk cihaz.

"Deprem Fatihi'nin ömrü bina ömrünün en az iki katıdır"

Yüksek İnşaat Mühendisi Adnan Doğan, "Herhangi bir meslektaşımız 100 katlı 200 katlı bir binayı tasarlayabiliyorsa deprem fatihi onu 5 kat ehemmiyetle taşımaktadır. Deprem Fatihi'nin ömrü bina ömrünün en az iki katıdır." dedi.

18 yıllık çalışmanın ürünü olan Deprem Fatihi'nin patentleri alındı, uluslararası düzeyde malzeme, dayanım ve sönümleme testleri yapıldı.

Sarsıntıda çay bardağı bile devrilmedi

Mühendisler son testlerini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı yetkililerinin denetiminde yaptı.

6,5 ila 7,5 büyüklüğünde bir deprem simule edildi. Sarsıntıda çay bardağı bile devrilmedi.

Seri üretime geçilmesi beklenen Deprem Fatihinin, ilk olarak kamu binalarında kullanılması planlanıyor.

Haber: Hamza Çifci

Kamera: Musa Toprak