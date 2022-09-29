Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'ya yaklaşan bir gök taşının durdurulması için neler yapılabileceğine dair planlar geliştirdi.

Bu kapsamda DART isimli uzay aracı 11 milyon kilometre uzaklığa gönderildi.

Yaklaşık 10 ay süren yolculuk sonunda uzay aracı 170 metre çapındaki Dimorphos isimli gök taşı ile çarpıştı. NASA, tarihi anları canlı yayınla aktardı.

Çarpışma anını Antalya TÜBİTAK Gözlemevi bünyesindeki Ay ve Ufuk Gözlem Ünitesi, AYGÖZ net şekilde görüntüledi.

Antalya Saklıkent’te 2 bin 500 metre yükseklikteki Bakırlıtepe’de TUG bünyesinde yer alan 12 santimetre açıklıklı, ufuk bölgesinde gözlem yapabilen ve geniş alan görüntüleme özelliğine sahip teleskop ile 20 saniye poz süresi ile ardışık görüntüler alındı. Bu görüntüler bir video haline dönüştürüldü. Görüntülerde Didymos asteroidinin ilerleyişi ve DART aracının Dimorphos uydusuna çarpma anında cismin parlaklaşması ve yüzeyinden çıkan kaya ve toz oluşumlar net bir şekilde görüldü.

NASA, gözlemlerin devam etmesini istedi

Görüntüler NASA'daki yetkililerin dikkatini çekti. Gözlemlerin TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi portalinde paylaşılmasının ardından DART ekibi, yetkililerle temasa geçerek gözlemlerin 10 gün süreyle devam ettirilmesini istedi.

Dünyada sayılı gözlemevi tarafından izlenebilen DART görevi gözlem misyonuna dahil edilen TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, 10 gün boyunca asteroidin gözlemlerini yapmaya devam edecek.

Yörünge hesaplarından bu cismin yörüngesinin değişip değişmediği gözlemlenerek NASA'nın DART ekibine bildirilecek.

Dünya'nın rotasına günün birinde büyük bir gök taşının girme ihtimali gerçekleşirse bu çalışmalardan elde edilen bilgiler kullanılacak.