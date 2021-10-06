Bilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren firma ve buralarda çalışan sayısı son 10 yılda düzenli artış gösterdi.

Sektörün firma sayısı 2011'de 13 bin 246 iken bu sayı 2015'te 17 bin 568'e, 2019'da 24 bin 169'a yükseldi. Sektör, koronavirüs salgınının etkili olduğu 2020'de de firma sayısını yaklaşık yüzde 11,6 artırmayı başardı.

Bu dönemde firma sayısı 26 bin 962'ye çıktı. Böylece 2011-2020 döneminde bilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren firma sayısı yüzde 104 artışla katlanmış oldu.

[Grafik: AA]

Firma sayısındaki artış istihdam sayısına da yansıdı.

Sektörde çalışan sayısı 2011'de 152 bin 562 iken bu sayı 2015'te 191 bin 216'ya, 2019'da 230 bin 571'e, 2020'de ise 238 bin 90'a çıktı. 2011-2020 döneminde sektörde çalışan sayısı yüzde 56,1 arttı.

En fazla mikro ölçekli firma var

Sektör firmalarının ölçeklerine göre dağılımı incelendiğinde, en fazla mikro ölçekli firmaların olduğu görüldü.

Geçen yıl sektörde 22 bin 937 mikro ölçekli, 3 bin 174 küçük ölçekli, 714 orta ölçekli ve 137 büyük ölçekli firma faaliyet gösterdi.

Firmaların türlerine bakıldığında, 17 bin 863'ünün limited şirket, 8 bin 864'ünün anonim şirket, 3'ünün kooperatif ve 232'sinin diğer türlerde olduğu saptandı.