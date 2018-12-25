Artırılmış gerçeklik tabanlı Bakım Destek Sistemi'nin, gelecek yıl Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde ilk saha kullanımına başlanacak. Böylece bakım işlemleri, sistem tarafından hatasız, kısa sürede ve güvenlik prosedürlerine uygun şekilde gerçekleştirilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın özgün artırılmış gerçeklik ürünü. Tamamen milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirildi. Uluslararası alanda "üstün yenilikçi ürün" listesine adını yazdırdı.

Artırılmış gerçeklik tabanlı Bakım Destek Sistemi, deniz platformlarındaki pek çok sorunu çözüme kavuşturabiliyor.

Bakım, onarım ve arızaların giderilmesi için gereken süreç ve uzman bilgi ihtiyacını kişiden bağımsız hale getiriyor. Daha önce karşılaşılmayan ve tecrübe gerektiren bakım işlemlerini de gerçekleştirebiliyor. Hem de hatasız, kısa sürede ve güvenlik prosedürlerine uygun şekilde.

Analizler bu teknolojinin kullanımı ile bakım ve montaj hatalarının yüzde 90 oranında azaldığını da ortaya koyuyor.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yerli ve milli Bakım Destek Sistemi'nin ilk saha kullanımına başlanacak.

Projenin, ilerleyen aşamalarda daha da yaygınlaştırılması öngörülüyor.

Kaynak: TRT Haber