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Bilim Teknoloji
TRT Haber 14.03.2024 16:27

ASELSAN'ın milli Mobil Röntgen Cihazı göreve başladı

ASELSAN'ın tamamen milli imkanlarla geliştirdiği Mobil Dijital Röntgen Cihazı (ADR-M100), ilk kez Türkiye'nin köklü hastanelerinden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kullanılmaya başlandı.

ASELSAN'ın milli Mobil Röntgen Cihazı göreve başladı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bülent Erbil, Prof. Dr. Ruhi Onur, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necla Özer ASELSAN Genel Müdürü Akyol’a Mobil Röntgen Cihazının kullanımı hakkında bilgi verdi.

Akyol, ziyaret sırasında Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı Servisinde ASELSAN Mobil Dijital Röntgen Cihazının kullanım demonstrasyonunu yerinde gördü. Prof. Dr. Onur, ASELSAN ile birlikte yürütülen "Yapay Zekâ Destekli Karar Destek Algoritması" geliştirme çalışmaları hakkında Akyol ile bilgi paylaştı.

ASELSAN'ın milli Mobil Röntgen Cihazı göreve başladı

"Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde Mobil Dijital Röntgen Cihazını ülkemize kazandırdık" diyen Akyol'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Hocalarımız ürünün tasarım aşamasında çok değerli katkılar verdiler"

Böylesine anlamlı bir günde, 14 Mart Tıp Bayramında yeni bir başarı hikayesine daha imza attık. Türkiye’nin sayılı üniversite hastanelerinden Hacettepe Üniversitesine, Mobil Röntgen Cihazımızı kazandırdık. Cihazın geliştirilmesinde emeği geçen ASELSAN mühendislerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca ekibimize, klinik çalışmalarda katkı sağlayan Hacettepe Üniversitesi Başhekimi Doç. Dr. Bülent Erbil ve Radyoloji Bölümünden hocamız Prof. Dr. Ruhi Onur’a desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hacettepe bu ürünün sadece kullanıcısı değil aynı zamanda geliştiricisi. Hocalarımız ürünün tasarım aşamasında çok değerli katkılar verdiler.

"Artık sağlık ordumuzun da hizmetindeyiz"

ASELSAN olarak Türk ordusunun hizmetindeydik, artık sağlık ordumuzun da hizmetindeyiz. Bizim savunma alanında çok başarılı ürünler çıkarmamızda ordumuzla yakın ilişkimiz çok etkili olmuştur. Aynı iş birliğini sağlık camiası ile de kurmuş olmamız bizim için çok değerli. Sağlık sektöründe, çizdiğimiz yol haritasına uygun şekilde milli sistemler geliştirerek, dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz.

Bu nedenle, ASELSAN’ın ilk medikal görüntüleme ürünü olan cihazımızı, seri üretime hazır hale getirdik. Türkiye Yüzyılına armağan ettiğimiz Mobil Röntgen Cihazının pazara girişine yönelik faaliyetlere de başladık. Mobil Röntgen Cihazımız, radyoloji ünitesine gidemeyecek hastalarımıza büyük bir kolaylık sağlayacak. Seyyar hareket etme fonksiyonuna sahip olan cihaz, hastanelerde yeni bir dönemi başlatacak. Sağlık personelinin ve hastaların neye ihtiyacı olduğunu en iyi hocalarımız biliyor. Onların bilgileriyle ASELSAN mühendisliği buluşunca ortaya çok iyi bir ürün çıktı.

"Sağlık sektöründe de dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknolojik üstünlüğe ulaştık"

Savunma sanayindeki engin bilgi birikimimizle sağlık alanında ileri teknolojiye sahip ürünler geliştiriyoruz. Bu çalışmalarla her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknolojik üstünlüğe ulaştık. Tüm imkanlarımızla, sahada güvenlik güçlerimizin, sivil alanda da milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

ASELSAN ilki başardı

İlk olarak Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesinde kullanılan cihaz, Klinik kullanıma başlayan cihaz, seri üretime hazır hale getirildi. Motorize hareket özelliği bulunan ADR-M100 Mobil Dijital Röntgen Cihazı, 32kW’lık güçle tüm vücutta çekim yapabiliyor. Tanıtım ve pazara girişe yönelik faaliyetlerine başlanan Mobil Röntgen Cihazı, ASELSAN’ın özgün tasarımıyla geliştirildi. CE sertifikasına sahip olan cihaz, ASELSAN’ın ilk medikal görüntüleme ürünü olarak dikkat çekiyor. Cihaz, düşük dozlarla yüksek görüntü kabiliyeti elde edebiliyor. Cihaz, hareketli dikey ve yatay kolları sayesinde çok rahat bir şekilde yönlendirilebiliyor. ASELSAN Mobil Röntgen Cihazı, acil çekim durumlarında sistem açılır açılmaz çekim yapmaya hazır hale geldiği için, görüntüler hızlıca alınabiliyor.

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