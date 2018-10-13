ASELSAN’dan KKTC’ye yatırım

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde düzenlenen "1. ASELSAN Akademi Çalıştayı", ODTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Gazi Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinden akademisyenlerin katılımıyla başladı.

Çalıştaya katılan ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Çelik, çalıştayı KKTC'de düzenlemelerinin özel bir nedeni bulunduğunu, ASELSAN'ın Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türk milletinin bağışlarıyla kurulan milli bir şirket olduğunu anlattı.

Çelik, 15 Ekim'e kadar sürecek çalıştayda, 60 akademisyenin, ASELSAN'ın ileri teknolojileri konularındaki yüksek lisans ve doktora tezlerini ele alacağını belirtti.

KKTC'de, Türkiye'de olduğu gibi araştırma merkezinin bir kolunu "Kıbrıs İleri Araştırma Merkezi" olarak kurmak istediklerini kaydeden Çelik, merkezi aralık ayı sonuna doğru açmayı planladıklarını açıkladı.

Çelik, ASELSAN'ın teknoloji bilgi birikiminin Kıbrıs'ta da yayılmasını ve büyümesini istediklerini ifade etti.

"Tüm ürünleri yerli yapmak için bir seferberlik başlattık"

Açılacak merkezde, Kıbrıs'ta bulunan öğrencilerin asistan olabileceğine dikkati çeken Çelik, "Yavru vatan ile birlikte dünyada ileri teknoloji üreten ülkeler arasına girmeyi hedefliyoruz." dedi.

Çelik, ASELSAN'ın milli ve yerli ürün geliştirme konusunda liderliği üstlendiğine işaret etti.

"Yüzde yüz milli ürünlerle ileri teknolojileri hedefliyoruz. Sadece düşük orta teknolojiler değil, ileri teknolojilerde ilerleyecek şekilde KOBİ ve akademisyenlerle birlikte büyük bir hamle başlattık. Tam bağımsızlığı elde etmek istiyorsak atomuna kadar her şeyin teknolojisini kedimiz üretecek yeteneği kazanmak zorundayız. Tüm ürünleri yerli yapmak için bir seferberlik başlattık, bunu da kısa zamanda başaracağız."

Kaynak: AA