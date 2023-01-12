Öğrencilerin Türkiye'nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi kapsamında çevrenin korunması ile ilgili yapılabilecek çalışmaların neler olabileceği, iklim değişikliğine neden olan karbon emisyonlarının nasıl azaltılabileceği konusundaki düşüncelerini ve bu konular çerçevesindeki gelecek hayallerini anlatabilecekleri resim yarışması için başvurular 11 Ocak ile 24 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Lise öğrencilerinin okul müdürlüklerine yapabilecekleri başvurular sonucu tüm Türkiye’de ilk 3’ün belirlenmesi ve ödül töreninin ASELSAN’da ilgili yöneticilerin katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile ASELSAN arasında geliştirilen işbirliği ile gençlerin Türkiye'nin en önemli konularından birisi olan iklim değişikliği üzerine çalışması hedefleniyor.