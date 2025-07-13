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Bilim Teknoloji
TRT Haber 13.07.2025 10:37

ASELSAN Tekno Macera Tırı Van’da

ASELSAN’ın 50’nci Yıl Çocuk Şenliği için tasarlanan Tekno Macera Tırı, yeni durağı olan Van’da çocukları bilim ve teknoloji yolculuğuna çıkarıyor.

ASELSAN Tekno Macera Tırı Van’da
[Fotograf: TRT Haber]

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, ASELSAN’ın 50’nci Yıl Çocuk Şenliği vesilesiyle tasarlanan Tekno Macera Tırı, Türkiye turu kapsamında yeni durağı olan Van’da çocuklarla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ile Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi başkanlığındaki heyet de ASELSAN Tekno Macera standını ziyaret etti. Heyete Mucitler Müzesi, Dijital Kitap ve Bilim Şov gösterisi hakkında bilgiler aktarıldı. Van Müzesi’nin bahçesindeki Çocuk Köyünde etkinliklerine başlayan ASELSAN 50’nci Yıl Çocuk Şenliği, 20 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

ASELSAN Tekno Macera Tırı Van’da

Çocuklar teknolojiyle eğleniyor

Kasım ayına kadar Türkiye’nin farklı şehirlerinde çocuklarla buluşacak olan Tekno Macera Tırı, ASELSAN’ın yenilikçi çözümleri ve geleceğe yönelik vizyonu ile interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinlikler sunuyor. Proje ile teknoloji ve bilimi Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklarla buluşturmak, teknolojiyi tüketen değil, üreten nesiller yetiştirilmesinin desteklemesi hedefleniyor.

ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği kapsamında ziyaretçiler; yapay zeka desteğiyle hazırlanan Mucitler Müzesi’nde ünlü mucitlerle tanışıyor. Çocuklar mucitlerden ilham alarak geliştirilen ASELSAN ürünlerini keşfediyor. Tekno Maceracılar “Bir Doğa Yolculuğu” kitabının artırılmış gerçeklikle canlanmasına şahit oluyor. Teknoloji meraklısı çocuklar, bilim gösterisi gibi etkinliklere katılabiliyor.

ASELSAN Tekno Macera Tırı Van’da

Teknoloji turu devam ediyor

Tekno Macera Tırı, Van durağının ardından 2-10 Ağustos’ta Nevşehir’de, 16-24 Ağustos’ta Erzurum’da, 30 Ağustos-7 Eylül’de Çanakkale’de, 13-21 Eylül’de Gaziantep’te, 4-12 Ekim’de Malatya’da, 18-26 Ekim’de Mardin’de ve 1-9 Kasım’da Antalya’da çocuklara eğlenceli bir dünyanın kapısını açacak.

Tekno Macera, 2019 yılından bugüne, dijital mecralar, festivaller ve çeşitli deneyim alanları aracılığıyla 65 binden fazla çocuğa ulaştı. ASELSAN’ın 50’nci yılına özel olarak hazırlanan Tekno Macera Tırı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivaline dahil oldu. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen ASELSAN 50’nci Yıl Çocuk Şenliğini bugüne kadar, Şanlıurfa’da yaklaşık yedi bin kişi, Samsun’da yaklaşık beş bin kişi ziyaret etti.

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