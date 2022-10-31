İnternetle birlikte bilgiye ulaşma hızımız da arttı. Artık öğrenmek istediğimiz her şey bir tık uzağımızda. Buna en çok yardımcı olanlar da arama motorları. Bilgiye ulaşma yolunda bize kolaylık sağlasalar da bazen kullanıcılara zorluk yaşatabiliyorlar. Bu zorluklardan biri de "reklamlı linkler".

En üst sırada yer almanın karşılığı "güvenilir olmak" değil

Öncelikle arama yaptığımızda en üst sırada çıkmaları onların güvenilir veya çok tercih edilen sayfalar olduğu anlamına gelmiyor. Reklam giderini karşılayan her kişi veya kuruluş kendini buralarda üst sıralara taşıyabilir. Acele etmek bazen bizi yanlış sayfalara yönlendirebilir.

Sayfaların uzantılarına dikkat

Kullanıcıların bir kısmı bu linklere tıkladığı için mağdur. Girmek istediğiniz sayfanın sahte sayfasına yönlendirilebilirsiniz. Bunun için sitelere girmeden önce arama motorlarındaki sayfaların linklerini kontrol etmek, korunmanız adına yardımcı olacaktır. Örneğin; "trthaber.com" yerine "trthaber-ler.com" adresine yönlendirildiyseniz hemen o siteden çıkın. Dolandırıcıların sıklıkla kullandığı reklam verme yöntemine karşı dikkatli olmalıyız.

Her sitenin linkini ezbere bilmek de çok zor. Örneğin alışveriş siteleri... Daha önce alışveriş yapmadığımız bir siteyi tercih ediyorsak, kapıda ödeme seçeneğini işaretlemek de bizleri koruyacaktır. Böylelikle hem görmediğimiz bir ürün için para ödememiş olacağız hem de gelen ürünü kapıda kontrol etme şansı bulacağız.

Detaylar "açıklamada"

İnternet alışverişine bir parantez daha açmak gerekirse fiyat karşılaştırması da yapmalıyız. Almak istediğimiz ürün diğer sitelerde daha pahalı ve bizim baktığımız sayfada aşırı bir indirim varsa sorgulayıcı yaklaşmakta fayda var. Tümünü kapsayacak genellikte olmasa da fazla indirim yapan tanınmamış sayfalar müşterilerine ürün yerine farklı şeyler gönderebiliyor. Savunmalarında da "biz açıklamamızda belirttik" diyorlar. Alışverişimizi tamamlamadan önce açıklamaları da dikkatle okumakta fayda var. Alacağı ürün yerine ürünün posterini alanlar olduğunu unutmamalıyız.

Bunların hepsini bilmenize rağmen hala şüpheyle yaklaşıyorsanız alışverişinizi mağazalarda elden yapabilirsiniz.

Acele etmeden, daha sakin ve güvenli adımlarla kendinize en doğru yolu seçmeniz dileğiyle...