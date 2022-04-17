Casus uydu, Amerikan Ulusal Keşif Ofisi tarafından tasarlanan cihazını taşıyor.



Fırlatma, teknik sorunlar ve hava koşulları nedeniyle 2 kez ertelenmek zorunda kalmıştı.

ABD'nin casus uydusu, SpaceX tarafından uzaya gönderildi. Uydu, California eyaletindeki Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldı.https://t.co/ixFbtRA9Rk pic.twitter.com/yovlSsurJj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 17, 2022

Casus uydu, bugün Türkiye saati ile 16.13'te SpaceX tarafından başarıyla California eyaletindeki Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldı.

Keşif uydusu da denilen casus uydular, askeri veya istihbari donanımları taşıyor ve uzayı değil, yeryüzünü tarıyor.

