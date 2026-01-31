Hafif Yağmurlu 6.5ºC Ankara
Bilim Teknoloji
TRT Haber 31.01.2026 13:00

81 ildeki 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' için başvurular başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı başvurularının başladığını duyurdu.

81 ildeki 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' için başvurular başladı

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye devam ettiklerini belirterek, Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında, 81 ildeki 132 Deneyap Teknoloji Atölyesinde verilecek 36 ay teknoloji eğitimi için başvuruların başladığı bilgisini paylaştı.

Bakan Kacır'ın paylaşımına göre atölyelerde, yapay zeka, havacılık ve uzay teknolojileri, robotik ve kodlama, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, ileri robotik, enerji teknolojileri, tasarım ve üretim, mobil uygulama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti alanlarında eğitimler verilecek.

Atölyelere, 4 ve 5'inci sınıflar ile 8'inci, 9'uncu ve lise hazırlık sınıfı öğrencileri başvurabilecek. Başvurular 6 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.

Kacır paylaşımında, "Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda en kıymetli hazinemiz olan evlatlarımızın her daim yanındayız." ifadelerini kullandı.

Havacılık Mehmet Fatih Kacır Uzay
OKUMA LİSTESİ