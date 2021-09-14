TEKNOFEST kapsamında Bursa'da, İnsansız Hava Araçları yarışma heyecanı yaşanıyor.

Yunuseli Havalimanı'ndaki uluslararası ve liseler arası yarışmalarda sergilenen performanslar renkli görüntüler oluşturuyor.

"Biz özgün bir tasarım getirdik"

Özgün bir tasarım geliştirerek yarışmaya katıkdıklarını söyleyen genç, "Çoğu takım su pompasıyla yapıyor bu görevi. Biz özgün bir tasarım getirdik. Başkasında olduğunu düşünmüyoruz" dedi.



Festivalde İHA'ların rota takibi ve yük taşıma kabiliyeti değerlendiriliyor. Ekipler ilk gün teknik donanımlarını test etti.

"Her şey gayet iyi gidiyor"

Yarışlara Polonya'dan katıldığını söyleyen kişi, "Etkinliğe Polonya'dan katılıyoruz. Uçağımızı hazırladık. Bazı problemler var ama her şey gayet iyi gidiyor" açıklamasını yaptı.



Uluslararası İHA yarışlarında 190 takım yarışıyor. Birinci olabilmesi için verilen görevleri yapması gerekiyor. Birinci olana 40 bin lira ödül verilecek.

Kocaeli'de TEKNOFEST heyecanı



Kocaeli'de de ekipler Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasına hazırlık yaptı.

"Bu sene daha iddialıyız"

Bu yıl yarışlarda daha iddialı olduklarını söyleyen genç, projesinin detaylarını şöyle anlattı:

"Geçen seneki park görevine ek olarak hızımızı artırdık. Sürüş stabilizasyonu sağladık. Bu sene daha iddialıyız."

Hazır araç kategorisi ilgi gördü

Bu yıl özgün tasarımın yanında sadece yazılım üretenlere de fırsat tanındı.

Bu yıl Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasına yeni bir kategori eklendi. Hazır araç kategorisi. Bu kategoride takımlara hazır vaziyette teslim edilen araçlar için otonom yazılım geliştirilip bunu entegre etmeleri isteniyor.

İsmail Demir'den gençlere sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Bilişim Vadisi'ndeki pistte takımların heyecanına ortak oldu.



Demir, "TEKNOFEST'in genel olarak gençlere yönelik faaliyetleri bir alana değil aslında çok sayıda teknolojinin evet ben de bunu yaptım, şurada bu hatayı yaptım deme fırsatı verip geleceğe doğru bir tecrube birikimi oluşturmakta" dedi.



Robotaksi'de Özgün Araç kategorisinde 24, Hazır Araç kategorisinde ise 7 takım yarışıyor.

