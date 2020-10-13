Türkiye, Ermenistan'ın saldırıları karşısında kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında. Milyonlarca insanın kalbi Azerbaycan için atıyor. İki ülke arasındaki dostluğun en güzel örneği geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Kahramanmaraşlı bir vatandaş Azerbaycan'a destek olmak için içinde eşinin isminin de yazılı olduğu bu yüzüğü Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine yolladı. Böylece ömür boyu mutluluğun simgesi olan bu evlilik yüzüğü Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kadim dostluğun da simgesi oldu.

"Bu Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmasının simgesi"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahimov, o mektubun ve yüzüğün hikayesini duygulu gözlerle TRT Haber'e anlattı:

"Bana arkadaşlarım bunu getirdiler kendileri de çok duygulanmışlardı. Gözleri dolmuş önce gözlerime inanamadım. Gerçekten nişan yüzüğü idi. İçinde eşinin ismi bile yazılmış bundan gerçek bir şey olamaz tabii ben de çok duygulandım.

Bu sadece bir kişinin bir şehrin bir bölgenin hikayesi değil Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmasının simgesi."

Kahramanmaraşlı çiftin mektubu iki ülke dostluğuna da tercüman oldu.

Çift mektubunda, "Damarlarında akan kutlu kan kimsenin sizleri korkutmayacağına ve yıldıramayacağına dair bir işarettir. Çünkü aynı kan bizim de damarlarımızda akmaktadır bu savaşta asla yalnız değilsiniz." dedi.