Ermenistan, ateşkese rağmen Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini hedef almayı sürdürüyor.

Ermenistan ordusu, sabah saatlerinde Terter'e yoğun top atışı gerçekleştirdi, Terter-Ağdam hattında bir okulu top atışıyla vurdu.

Kullanılamaz hale gelen okulu TRT Haber görüntüledi.

Bugüne kadar Ermenistan ordusunun düzenlediği saldırılarda hedef alınan okul sayısı Terter bölgesinde 13'e yükseldi.

Hem siviller, hem gazeteciler hem de kamu binaları Ermenistan ordusu tarafından sürekli hedef alınıyor.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Terter kentinde sivillere yönelik saldırıları takip eden Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) ekibini hedef almış,saldırıda gazetecileri taşıyan aracın şoförü yaralanmıştı.

43 sivil yaşamını yitirdi, 206 sivil yaralandı

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 14 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle 43 Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiğini, 206 sivilin yaralandığını bildirmişti.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırmaya devam etmişti.

Ermenistan ve Azerbaycan, Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören, insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ancak Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, 11 Ekim'de Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Volkan Makar