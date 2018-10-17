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Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla 1200 rakımda oba kültürünü yaşatıyor
Trabzonlu bir girişimcinin, Maçka ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Livera Mahallesi'ndeki arazisine eski Türk oba kültürünü yansıtan 24…
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