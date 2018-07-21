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Ordu'da Çiseli Şelalesi'ne yoğun ilgi

Ordu'da doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Çiseli Şelalesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kategori : Yaşam
Tarih : 21.07.2018
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