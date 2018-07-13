Yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulması 27 Temmuz'da

NASA'dan bilim insanları, 21. yüzyılın en uzun "Kanlı Ay" tutulmasının 27 Temmuz'da gerçekleşeceğini açıkladı.

1 saat 43 dakika sürmesi beklenen tutulmanın gözlemlenebileceği yerler şunlar:

"Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bir kısmı."

Tutulmanın ülkelerinde gözlemlenip gözlemlenemeyeceğini merak edenler NASA'nın sitesinden bu bilgiye ulaşabilecek.

Özel bir ekipmana gerek yok

Güneş tutulmasından farklı olarak, ay tutulmalarını gözlemlemek için özel bir ekipmana ihtiyaç duyulmuyor. Ay Dünya'nın gölgesine geçtiğinde ortaya çıkan bu muhteşem görüntü çıplak gözle de izlenebiliyor.

Kanlı Ay tutulmasında Ay tamamen karanlık olmak yerine, koyu kırmızı veya kırmızımsı kahverengiye dönüyor.

Kanlı Ay tutulması nedir?

Ay tutulmaları sadece güneşin yüzeyi tamamen aydınlandığında gerçekleşiyor.

Genellikle Ay, Dünya'dan ve Güneş'ten biraz farklı bir düzlemde yörüngeye giriyor. Dünya, Ay ile Güneş arasından geçiyor ve Güneş'in ışığını keserek bir tutulmaya neden oluyor.

Dünya'nın Güneş'i kısmen kapattığı durumlarda, gölgesinin en karanlık kısmı Ay yüzeyine düşerse buna kısmi tutulma deniyor.

Tam tutulma sırasında ise, Güneş ışığının bir kısmı Ay'ın yüzeyine düşüyor. Işık dalgaları da gerilince ortaya kırmızı bir ay görüntüsü çıkıyor.

Kaynak: NASA, Associated Press