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Buradasınız : » » Yüksekovalı gençlerin hedefleri de yüksek

Yüksekovalı gençlerin hedefleri de yüksek

Yılın büyük bölümünün karlı geçtiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başarılı sporcuların yetiştiği kayak sporu, gençlerin tutkusu haline geldi.

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Yüksekovalı gençlerin hedefleri de yüksek

Son yıllarda alınan başarılı sonuçların ardından kayakta önemli bir yer edinen ilçede, 120 sporcuya kayak antrenörleri tarafından eğitim veriliyor.

Aralarında 28 milli kayakçının da bulunduğu sporculardan yaklaşık 50'si katıldıkları çeşitli müsabakalarda önemli başarılar elde etti.

"Daha büyük hedeflerimiz var"

Milli kayak antrenörü Bayram Ören, son bir ayda yapılan yarışlarda sporcuların 30 madalya aldığını söyledi.

Bu sonucu başarılı olarak değerlendiren Ören, "Şimdiden geçen sene aldığımız madalya sayısına ulaştık. Geçen sene üç aylık süreçte toplamda 32 madalya almıştık. Bu sezon bir aylık dönemde şu ana kadar 30 madalya elde ettik. Amacımız 60 madalyaydı. İnşallah buna ulaşacağız. Daha büyük hedeflerimiz var. Uluslararası müsabakalarda derece almak ve ülkemizi yurt dışında temsil etmek istiyoruz. Öyle olduğu zaman her şey daha anlamlı oluyor." dedi.

Ören, hedeflerinin her geçen gün büyüdüğüne işaret ederek, "Bu saatten sonra kimsenin bizi tutamayacağını düşünüyoruz. Başarı geldikçe kayaklı koşu sporuna ilgi daha da arttı. İl birinciliğini 120 kişiyle yaptık. Bu, Yüksekova kayak tarihindeki en yüksek sayı." dedi.

Sporcu sayısı arttıkça başarılı çocuk ve gençlerin de ortaya çıktığını anlatan Ören, geçen sene alt yapıda başlattıkları çocukların bu sene dereceler aldıklarını ifade etti. 

"Amacımız Yüksekova'yı kayakta marka yapmak"

Takımdaki altı sporcunun yurt dışındaki müsabakalara katıldığını vurgulayan Ören, şunları kaydetti:

"Onlar da milli takım kampı dışındaki çalışmalarını burada sürdürüyor. Uluslararası yarışlarda 3 puan rekorumuz var. Üç rekor, sporcumuz Zana Öztunç'a ait. Amacımız Yüksekova'yı kayaklı koşuda marka haline getirmek. Valimiz, kaymakamımız ve belediye başkan yardımcımız bize büyük destek veriyor. Şu an Türkiye'deki en kaliteli malzemelere sahip çocuklar, Yüksekovalı çocuklardır. İnşallah bize destek verenleri mahcup etmeyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Yüksekova, Kayak, Hakkari
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