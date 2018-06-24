Yörük ve efe kıyafetleriyle sandığa gittiler

Aydın kent merkezi ve ilçelerinde birçok vatandaş rengarenk yöresel kıyafetlerini giyerek sandık başına gitti.

Efe kıyafeti giyen 28 yaşındaki Sercan Akdağ, Halil Celal Oto Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

"Zeybekliğe yakışır şekilde oyumu kullandım"

Akdağ, seçimlerin vatan ve millete hayırlı olmasını temenni ederek, "Her Türk vatandaşının sandığa gidip oy kullanması gerekiyor. Ben de Aydın'a zeybekliğe yakışır şekilde efe kıyafetiyle gelip oyumu kullandım" dedi.

İncirliova ilçesinde de İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu ve yönetim kurulu üyeleri yörük kıyafeti giyip sandık başına gitti.

Yörük kıyafetleriyle oy kullandılar

Aralarında kadınların da olduğu Germencik Yörükler Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, renkli yöresel kıyafetleriyle sandığa gelerek oylarını kullandı.

Dernek Başkanı Ruhi Doğan, vatandaşları sandığa davet ederek, "Yöresel kıyafetlerimizi giyip buraya gelip oyumuzu kullandık. Biz Yörük geleneğini yaşatmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bunu da burada en iyi şekilde yaşatmak istedik" diye konuştu.

Üyelerden Esma Doğan da, bu seçimde özellikle gençlerin sandığa gitmesi gerektiğini belirterek, bir Yörük kızı olarak huzur ve güven ortamında oyunu kullanmanın gururu içerisinde olduğunu söyledi.

Kaynak: AA