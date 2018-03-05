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Yolcu otobüsü gelin arabası oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Şirin Tıkıroğlu ile evlenen Zeki Yeğen, şoförü olduğu otobüsü gelin arabası yaptı.

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Yolcu otobüsü gelin arabası oldu

Bereketli Mahallesi'nde yaşayan ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan özel bir firmada şoför olarak çalışan Zeki Yeğen, Şirin Tıkıroğlu ile dünya evine girdi.

Kullandığı yolcu otobüsünü düğün günü gelin arabası yapmaya karar veren Yeğen, süslediği otobüsle gelinin Güneydamları Mahallesi'ndeki babaevinin önüne geldi.

Otobüsü gelin kullandı

Oynanan oyunların ve takı merasiminin ardından gelin, şoför koltuğuna oturarak otobüsü kısa bir süre kullandı.

İlginç görüntülerin ortaya çıktığı düğün sonrası gazetecilere konuşan Yeğen, yolcu otobüsünü gelin arabası yapma fikrinin eşinden geldiğini söyledi.

"Kendisi bana muavinlik de yaptı"

Çok mutlu olduklarını dile getiren damat Yeğen, "Şoförü olduğum yolcu otobüsünün şoförü, düğün günü eşim oldu. Kendisi bana muavinlik de yaptı. Ömür boyu unutamayacağımız bir anı yaşadık" diye konuştu.

Gelin Tıkıroğlu ise otobüs kulanma hayalini hayata geçirdiğini anlatarak, "Eşime hayalimi gerçekleştirdiği için teşekkür ederim. Ben de otobüs şoförlüğünde uzmanlaşıp eşime yardımcı olacağım. İyi günde, kötü günde yanında olacağım" dedi.

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: Manisa, yolcu otobüsü, gelin arabası
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