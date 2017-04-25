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Yeni keşfedilen böceğin adı 'Ege Üniversitesi' oldu

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi öğretim üyelerinin Rus meslektaşlarıyla Van'da keşfettiği böcek, "Ege Üniversitesi" adı ile tescillendi.

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Yeni keşfedilen böceğin adı Ege Üniversitesi oldu

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi öğretim üyelerinin Rus meslektaşlarıyla Van'da keşfettiği böcek, "Ege Üniversitesi" adı ile tescillendi.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Bekir Keskin ve Doç. Dr. Nurşen Alpagut Keskin, Rus bilim insanlarıyla Van Gölü yakınlarındaki Erek Dağı'nda "kınkanatlılar" türünde yeni bir böcek keşfetti.

Keşfedilen yeni türe "Ege Üniversitesi" adı verildi.

Soğuk, dağlık alanda likenle beslenen ve gece aktif olan yeni böcek türü, Uluslararası İsimlendirme Yasası'na göre tescillendi ve Türkiye Zooloji Dergisi'nde yayınlandı.

Açıklamada, Doç. Dr. Bekir Keskin ile Doç. Dr. Nurşen Alpagut Keskin yönetimindeki ekibin 15 yıldır çalışmalar yaptığı ve şimdiye kadar 30'dan fazla kınkanatlı türünü bilim dünyasına tanıtıp isimlendirdiği belirtildi.

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