Yavru deniz kaplumbağaları denize ulaşmaya başladı

Deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alan ve alınan tedbirlerle her geçen yıl yuva sayılarında artış yaşanan Mersin kumsallarında, bu yılın ilk yavruları yumurtadan çıkıp denize ulaşmaya başladı.

Kazanlı, Davultepe ve Alata kumsallarında mayıs ayından itibaren anaç kaplumbağalar tarafından bırakılan yumurtalar, kuluçka sürelerini tamamlamaya başladı.

Sezonun ilk yavru çıkışları Davultepe sahilinde gerçekleşti. Caretta caretta yavruları yuvadan çıkıp denize ulaşmak için büyük mücadele verirken, vatandaşlar da yavruların yaşam mücadelesini izleyip bu özel anlara tanıklık etti.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, yavru çıkışlarının olduğu Davultepe sahilinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yuvalardaki yaklaşık 1,5 aylık sürecin sonunda yavru çıkışlarına tanıklık etmeye başladıklarını belirterek, "Bugün ilk yavru çıkışı caretta caretta yuvasında oldu. Bu yuva mayısın son haftasında yapılmıştı." dedi.

Kumsallarda artık daha dikkatli olunması gerektiğini anlatan Ergene, şöyle konuştu:

"Belediyeler tarafından kumsalda çöpler temizlenmeli. Özellikle pet şişeler ve poşetlere takılan yavrular hayatlarını kaybediyor. İnsanlar mutlaka yürürken dikkat etmeli çünkü sahilde yürürken yavrulara basabiliyorlar veya yuvaların üzerine eşyalarını bırakabiliyorlar. Bu nedenle yuva sıkışıyor ve yavruların yukarıya doğru çıkması engellenmiş oluyor. Balıkçıların da ağlarını yakın bölgelere atmamaları gerekiyor. Ayrıca kedi ve köpekler de yavruları yiyor. Bu nedenle evcil hayvanların bırakılmaması çok çok önemli."

Prof. Dr. Ergene, Davultepe kumsalında şu an itibariyle 91 yuva olduğunu ancak net sayının dönemin sonunda belli olacağını aktararak, sahilde 9 bin civarında yavrunun denize ulaşmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.