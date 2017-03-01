Van kedilerine çipli sistem

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezince başlatılan proje kapsamında derilerinin altına yerleştirilen çip sayesinde Van kedilerinin tüm bilgilerine ulaşılabiliyor.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezince geçen yıl kedilerin saflıklarının bozulmaması ve nesillerinin devam ettirilebilmesi amacıyla "Van Kedisi Takip Sistemi" çalışması başlatıldı.

Çalışma kapsamında derilerinin altına enjektörle yerleştirilen çipler sayesinde Van kedilerinin doğurduğu yavru sayısı, anne, babası ve kardeşleriyle ilgili bilgilere özel bir okuma sistemiyle ulaşılabiliyor.

"Amaç Van kedisinin saflığını korumak"

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Merkezimizin kuruluş amacı Van kedisinin saflığını korumak. Bu nedenle biz hayvanın yaşam süresi boyunca bütün davranışlarıyla, doğurduğu yavru sayısı ve yavruların kaliteleriyle ilgili özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak isteriz. Bunu bize sağlayan sistem de çipli sistemdir. Bu sayede kim kimin annesi, babası, kardeşi gibi bilgilere de ulaşabiliyoruz. Bu, Van kedisini takip etme açısından araştırma merkezi olarak üzerinde ciddiyetle durduğumuz bir konudur." dedi.

Kaya, şimdiye kadar merkezdeki 120 kediye çip taktıklarını belirterek Van kedisi popülasyonunun gittikçe arttığına dikkati çekti.

Amaçlarının saf Van kedilerinin sayısını artırmak olduğunu ifade eden Kaya, "Bulduğumuz her Van kedisinin sayısını artırmaya çalışmıyoruz. Bizim Van kedisinde milli ırk olarak tescillediğimiz özellikler var. Bu özelliklere sahip kedilerin sayılarını artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Hedef, kentteki her eve bir Van kedisi

Kentte her evde bir Van kedisi bulunmasını hedeflediklerini dile getiren Kaya, şunları söyledi:

"Bu hedefimize ulaşıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Van kedileri geçmişten bize aktarılan ve bizim de değerini bilerek bundan sonraki nesillere aktarmamız gereken hayvanlar. Araştırma merkezi olarak bu bilinçteyiz. Herkesin kediler için gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz." AA