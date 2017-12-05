Uzayda pizza keyfi

İtalyan astronotun pizza sevdası zaman ve mekan tanımadı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli 6 astronot böylelikle yerçekimsiz ortamda ilk pizza yapımı deneyimini yaşadı.

5 aydır görevde olan astronotlara geçtiğimiz ay destek kargosu gönderen Avrupa Uzay Ajansı, İtalyan astronota sürpriz yaptı, kargoya pizza malzemesi ekledi.

Astronotlar kolları sıvadı. Astronotlar, gönderilen pizza hamuru, kurutulmuş salam, biber, domates ve peynir ile kendi pizzasını hazırladı.

Yerçekimsiz ortamda uçuşan pizzalar, daha sonra pişirildi ve 6 astronot tarafından afiyetle yendi.