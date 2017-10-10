Ahşaba yarım asırdır hayat veren Suat Yazıcı, Türkiye'nin birçok tanınmış ailesine ve sanatçısına ahşap dekorasyonu hizmeti vermenin yanı sıra ekibi ile usta hattatların yazılarını ahşaba işliyor.

Ahilik Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından "Yılın Ahisi" seçilen 65 yaşındaki Yazıcı, hem alaylı hem de mektepli ustalardan biri.

Yazıcı, ahşap işleri öğretmenliğinden mezun olduktan sonra akrabasının marangoz atölyesinde çalışmaya başladı.

Akrabasının vefatının ardından atölyenin başına geçen Yazıcı, 50 yıldır ahşaba hayat veriyor.

Ahşap sanatçısı ve teknik öğretmen Yazıcı'nın ofisinde kendi yaptığı birçok oyma eser bulunuyor.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Yazıcı, daha çok ev ile klasik tarzda ofis dekorasyonu yaptıklarını belirterek, "Talebelik yıllarımdan gelen, geleneksel İslam sanatlarına karşı özel bir alakam var. Onu dekorasyonda kullanmayı düşündüm. Mimar Mehmet Tataroğlu hocamın öncülüğüyle, ahşap üzerine hat sanatı oyduk. Türk kavukluklarını yaptık, tavan göbekleri yaptık. Çeyiz sandıkları oyduk." diye konuştu.

Yazıcı, hat sanatının İslam tarihinde geçmişten bu yana ahşaba uygulandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Hattat kendisi ahşaba hat uygulamaya kalkmış. Ancak hattat iyi bir oymacı olmadığı için iyi sonuçlar alınmamış. Bir kısmı da yine ahşap üzerine macunla kabartma yazıları yapmış. Biz hattatın yazısın birebir alıp ahşaba uyguluyoruz. Kenar süsünü de o yazı karekterine uygun olarak işliyoruz. Ofisimde 1990 yılında uyguladığımız örnekler var. Günümüzde bu ürünler endüstriyel ürün haline dönüştürüldü. Ben bunları kabul edemiyorum. İnsanlar plastikten, poliüretandan bunları döküm haline getirip yapıyor."

Hat ve oyma çalışmalarını tamamen elle yaptıklarını ve makina kullanmadıklarına dikkati çeken Yazıcı, "Yazıya bağlı olarak hat çalışmalarının kimisi bir günde, kimisi bir haftada tamamlanıyor." dedi.

Yazıcı, hiç sergi açmadığını ancak bazı eserlerinin müzayedelerde satıldığını anlatarak, eserlerinin "antika değeri" görmesinin kendisine gurur verdiğini dile getirdi.

