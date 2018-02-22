Ünlü matematikçi Ali Kuşçu, mezarı başında anıldı

Ünlü matematikçi Ali Kuşçu'nun Eyüp Sultan Camisi haziresinde bulunan mezarı başındaki anma etkinliği, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ali Kuşçu'nun astronomi, fizik ve matematik alanında dünya çapında çalışmalar yapmış bir bilim adamı olduğunu söyledi.

Kuşçu'nun toplum hayatına büyük katkılar sağladığını ve çağının ilerisinde bir bilim adamı olduğunu belirten Aydın, ''Onu anmamız, hatırlamamız, öğrenmemiz gerekiyor. Biz çok yüksek bir medeniyete sahip bir toplumun çocuklarıyız. Ancak Ali Kuşçu gibi birçok değerlerimiz bizlere uzak tutulmuş, unutturulmuş. Onları hatırladıkça öğrendikçe gerçek potansiyelimize biz de inşallah erişeceğiz. Sizlerin arasından yeni Ali Kuşçular çıkacak. Attığımız tohumlar inşallah meyvelerini verecek.'' diye konuştu.

Aydın, sanat, spor ve bilim gibi birçok alanda Türkiye'nin her yerinden başarılı çocukların yetiştiğini vurgulayarak, gelecekte bu çocuklarla çok daha büyük başarılara imza atılacağına inandığını dile getirdi.

Daha sonra anmaya katılanlar, Ali Kuşçu'nun mezarı başında dua etti.

Kaynak: AA