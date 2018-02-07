"Türk Bayrağı" temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı

Beyşehir Belediyesi ile Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesindeki Fotoğraf Kulübü işbirliğiyle düzenlenen "Türk bayrağı" temalı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlerin belirlendiği bildirildi.

Yarışmaya 650 fotoğraf katıldı

Beyşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yarışmaya sınır bölgelerinde görev yapan askerlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin Beyşehir Fotoğraf Kulübü'nün ilgili sayfasına gönderdiği "Türk bayrağı" temalı 650 fotoğrafın katıldığı belirtildi.

Yarışmada önce tüm eserler arasından kulüp yöneticilerince ilk 20 eserin belirlendiği sonrasında, tüm kulüp üyelerinin yaptığı oylamayla ilk 10 fotoğrafın belirlendiği dile getirilen açıklamada, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'un talimatı doğrultusunda, yarışmaya dahil olan tüm katılımcılara Türk bayrağı hediye edileceği bildirildi. AA