Tatilciler, nisanda kayak keyfi yaptı

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'a gelen tatilciler, nisan ayında kayak yapmanın keyfini çıkardı.

''Oteller bölgesi''ne gelen ve güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda günübirlikçi, kar motorlarına binerek ve kayak yaparak eğlendi.

Kayak yapmayan Arap turistler ise telesiyeje binerek Uludağ manzarasının keyfini yaşadı.

Uludağ Kayak Kulübü Başkanı Resul Köylü, "Uludağ her ay olduğu gibi bahar mevsiminde de çok güzel. Hala cennet ve cehennem pistlerimizde telesiyejler çalışıyor. Herkesi baharda da hem manzaranın tadını çıkarmak hem de kayak kaymak için Uludağ'a bekliyoruz.'' şeklinde konuştu.

Uludağ'da kar motoru işletmeciliği yapan Ferit Santır ise bu durumdan son derece memnun olduklarını belirterek, "Daha çok bu dönem Arap turistler ilgi gösteriyor ve dağa geliyorlar. Kar motoru yapmak ve kar motoruna binmek için hala çok uygun bir kar kalınlığı var. Tam kar bitti derken hafta sonu bir daha kar yağdı." dedi.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın güneşli, kar kalınlığının ise 35 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklığı en düşük sıfır, en yüksek ise 7 derece olarak ölçüldü.