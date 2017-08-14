Tamirci çıraklığından Türkiye şampiyonluğuna

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir yandan sanayide çıraklık yapan bir yandan da kick boks sporuyla uğraşan Melih Acar, elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.

Çamyuva Mahallesi'nde motor tamirciliği yapan babasıyla beraber sabahın erken saatlerinde sanayinin yolu tutan Melih Acar, iş elbiselerini giyerek akşama kadar çıraklık yapıyor.

Mesai bitiminin ardından kick boks antrenmanına giden 15 yaşındaki sporcu, haftanın 6 günü yaptığı idmanlar sayesinde başarılı sonuçlar alıyor.

Melih Acar, Isparta'da 2015'te yapılan Türkiye Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde 37 kiloda şampiyon olurken, 2016'da Samsun'da gerçekleştirilen organizasyonda ise aynı kategoride 42 kiloda Türkiye ikinciliğini kazandı.

"Milli forma altında dünya şampiyonu olmak istiyorum"

Melih Acar, arkadaşları gezip eğlenirken kendisinin sanayide babasına yardım ettiğini söyledi. Akşamları antrenörü Ali Alakuş yönetiminde antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü dile getiren genç sporcu, bunun sonucunda da Türkiye şampiyonu ve ikincisi olduğunu aktardı.

Mili formayı giymeyi çok istediğini dile getiren Melih Acar, "Milli forma altında dünya şampiyonu olmak istiyorum. Daha önce birçok derece elde ettim. Sanayide çalışmak spor yapmama engel değil. Biraz agresif olduğum için kick boks yaparken rahatlıyorum." diye konuştu.

Kick boks antrenörü Ali Alakuş ise Melih Acar'a ilk başlarda çok agresif olması nedeniyle daha fazla destek verdiklerini ve bu sayede sporcunun küçük yaşlarda dereceler elde etmeye başladığını ifade etti.

Alakuş, Melih Acar'ın hedefi olan dünya şampiyonluğu yolunda kendisine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Baba Acar: "İnşallah dünya şampiyonu olacak"

Baba Tuna Acar, oğlunun kick boksta dünya şampiyonu olacağına inandığını belirtti.

Oğlunun kendisine motor tamiri sırasında yardım ettiğini anlatan Acar, "Oğlum, yaşı küçük olmasına rağmen hayatın zorluklarını öğreniyor. Hem meslek öğreniyor hem de spor yapıyor. Sanayide motor işleriyle uğraşması, spor yapmasına engel değil. İnşallah milli formayı giydikten sonra dünya şampiyonu olacak." ifadelerini kullandı.