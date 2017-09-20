"Süper meyve" aronyanın ilk hasadı yapıldı

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, anavatanı Kuzey Amerika olan ve antioksidan içeriği nedeniyle "Süper meyve" olarak anılan aronya için hasat etkinliği düzenledi.

Odunsu çok yıllık çalı formunda ve uzun ömürlü bir bitki olan, zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeniyle "Süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın hasat etkinliğinde, "Viking" çeşidi tescillendi.

Enstitü Müdürü Yılmaz Boz, merkezin bahçesindeki törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de dört ayrı lokasyonda denemeler yapıldığını söyledi.

Meyvenin kanserli hücreleri yok etme kapasitesine sahip olduğunu belirten Boz, aronya meyvesi ile ilgili 2012 yılında çalışmalara başladıklarını belirtti.

Kendisine meyveyi ilk olarak Türk vatandaşlığına geçen Alman bir tıp doktorunun anlattığını ifade eden Boz, "İnsan sağlığına oldukça katkısı olan aronya meyvesi için girişimlerde bulunduk. 2012 yılında ise aronya meyvesi ile alakalı bir proje başlattık. Bu proje kivi üretiminden daha kısa vadede sonuca götürdü. Üretim projesinden yaygınlaştırma projesine geçtik. Ülkemizde Yalova merkez olmak üzere Malatya, Tokat ve Edirne olmak üzere dört ayrı lokasyonda denemeler yaptık. Yalova'da faydalı bir meyveyi Türk tarımına kazandırmış olduk. İnsan sağlığı açısından ne kadar önemli bir meyve olduğu geri dönüşlerle anlıyoruz. Kanserli hücreleri yok etme kapasitesine sahip olan meyve sebebiyle gelecek nesiller bizi hayırla yad edecek." diye konuştu.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar da meyvenin yaygınlaştırılması için çalışma başlattıklarını dile getirdi.

"Uzaklarda arama aronya meyvesi Yalova'da" sloganıyla projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Parıldar, "Bununla ilgili enstitümüz ve İl Özel İdaremizle beraber meyveyi yaygınlaştırmaya başladık. 2017 yılında 10 dekar alanda aronya meyvesinin çalışmasını başlattık. İnşallah 3'üncü yıldan itibaren aronya bitkisini hem ilaç sektörüne hem de tıbbi bitki sektörüne sunacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından meyvenin ilk hasadını Yalova Valisi Tuğba Yılmaz yaptı.

Yılmaz ve hasatta çalışan kadın işçiler, aronya ile yapılan yaş pastayı birlikte kesti. Davetlilere aronyalı yoğurt ve aronya reçeli ikram edildi.