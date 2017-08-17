  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Süper Loto'da 11 milyon devretti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 513'üncü hafta çekilişi yapıldı.

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Süper Lotoda 11 milyon devretti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 513'üncü hafta çekilişi yapıldı.

Bu haftanın kazandıran numaraları 20, 23, 38, 42, 48 ve 50 oldu.

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 612 bin 589 lira 39 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 61 kişi 12 bin 438 lira 65 kuruş, 4 bilen 4 bin 94 kişi 198 lira 60 kuruş, 3 bilen 87 bin 506 kişi 16 lira 10 kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 2 milyon 980 bin 672 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 153 bin 982 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 204 bin 312 lira 75 kuruş kamuya aktarılacak.

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