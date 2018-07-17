Sığınmacı çocuklar "kültür elçisi" olacak

Türkiye'de en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli çocuklar, oluşturulacak koro kentin "kültür elçisi" olacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağı'nda düzenlenen müzik kursunda 20 Suriyeli çocuğa eğitim veriliyor.

Türkçe ve Arapça Urfa türküleri söylüyorlar

Yaklaşık 2 aydır eğitim alan, yeteneklerine göre saz ve org dersi de verilen çocuklardan oluşturulan koronun seslendirdiği Türkçe ve Arapça Urfa türküleri beğeni topluyor.

Suriye ve Şanlıurfa'nın müzik kültürünü tanıtacak çocuklar, çevre illerde de konserler verecek.

"Şanlıurfa bir kültür şehri"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'nın bir kültür şehri olduğunu ve Suriyeli misafirlerin kente uyum sağlamaları için her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Nihat Çiftçi, kurstaki 20 çocuğun katılımıyla koro oluşturduklarını anlattı.

"Sanat Sokağı'mızda çocuklarımız gerek enstrüman gerekse müzik ve sanat anlamında eğitimler alıyor. Oluşturulan grup, Urfa müzik kültürünün tanıtımını yapacak. Sığınmacı çocuklarımız bizim kültür elçilerimiz olacak. Gerek çevre illerde gerekse kent içindeki etkinliklerde türkülerimizi seslendirecek."

"8-17 yaşlarında çocuklardan koro oluşturduk"

Suriyeli müzik öğretmeni Faouaz Hassan ise Türkiye'de de müzikle uğraştığı için çok şanslı olduğunu ifade etti.

"Sanat Sokağı'nda yaşları 8-17 arasında değişen çocuklardan bir koro oluşturduk. Çocuklara müzik tekniğiyle birlikte Türkçe, İngilizce ve Arapça müziklerin eğitimini veriyorum. Bunun yanında Şanlıurfa türkülerini öğreniyorlar. Buranın müzik kültürü bize çok yakın. Çocuklar çok çabuk öğreniyor. Çocukların ilk öğrendiği türkü 'Urfalıyım ezelden' oldu. Yakın bir zamanda koromuz çevre illerde Türkçe, Arapça ve İngilizce parçalar seslendireceği konserler verecek."

"Türkçe şarkıları seviyorum"

Koroda görev alan 17 yaşındaki Rahma el-Hammut da Türkçe müziği çok sevdiğini belirtti.

Şanlıurfa'ya ailesiyle 4 yıl önce geldiğini anlatan el-Hammut, "Burada huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Eğitimime burada devam ediyorum. Şimdi de müzik eğitimi alıyorum. Koro oluşturuldu, Türkçe ve Arapça müzikler öğreniyoruz. Burada ben daha çok Türkçe şarkıları seviyorum." dedi.

Kaynak: AA