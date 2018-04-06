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Buradasınız : » » Sepetçilik geleneğini 60 yıldır sürdürüyor

Sepetçilik geleneğini 60 yıldır sürdürüyor

Kütahya'da yaşayan 7 çocuk babası 70 yaşındaki Mevlit Akdoğan, 60 yıldır söğüt ağaçlarından sepet örerek ailesinin geçimini sağlıyor.

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Sepetçilik geleneğini 60 yıldır sürdürüyor

Kütahya'da Hamidiye Mahallesi'ndeki evinden 77 yaşındaki eşi Meryem Akdoğan ile sabahın erken saatlerinde at arabasıyla yola çıkan Mevlit Akdoğan, "ikinci evimiz" dediği yol kenarlarında ördüğü sepetleri satıyor.

Sepet ustası Akdoğan, uzun zamandır Bahçelievler Mahallesi'nde yolun uygun olan kesimlerinde söğüt ağacının sürgünlerinden sepet yaptığını ve sepetçilik geleneğini sürdürdüğünü söyledi.

60 yıldır sepet örüyor

Akdoğan, sepetçiliği babasından çocuk yaşlarda öğrendiğini ve geçimini bu işle sağladığını dile getirerek, "Ben bu mesleği babamdan öğrendim ve 60 yıldır yapıyorum. Hemen her gün bu yol kenarına gelerek burada sepet yapıyorum. Burası adeta bizim 'ikinci evimiz' gibi" diye konuştu.

Geçimini tamamen bu işle sağladığını anlatan Akdoğan, şöyle devam etti:

"Ben hep bu işi yaptım, bu işten kazandığımla evlendim. 3'ü erkek, 4'ü kız 7 çocuğumuz oldu. Onları bu işten kazandığım parayla besledim, büyüttüm. Sepet yaparak, elimizin zanaatıyla. Çocuklarımızı evlendirdik, her biri bir yanda şimdi.

Sadece eşimle ben kaldık. Oğullarımız bize bakamıyor, evleri ayrı. Onun için kendimiz çalışıp, kendimiz kazanıp kendimiz yiyoruz. Herhangi bir gelirimiz, maaşımız yok. Elimizin emeğiyle çalışıp yiyoruz. Yıllardır bu işi yapıyoruz ve Allah'a şükür ele muhtaç olmuyoruz. Bizim mesleğimiz bu. Bunu gücüm yettiğince devam ettireceğim."

Sepetçilik işini Kütahya'da kendinden başka yapan olmadığını aktaran Akdoğan, ürettiği sepetlerin özellikle gıda maddelerinin muhafazasında kullanıldığını anlattı. 

Akdoğan'ın eşi Meryem Akdoğan da yaklaşık 50 yıldır evli olduklarını, bu süreçte sürekli eşine yardımcı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA 

Etiketler: söğüt ağaçları, sepet, Mevlit Akdoğan, Kütahya
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