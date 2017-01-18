Şans Topu'nun bu haftaki kazandıran numaraları(18 Ocak 2017)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 4, 19, 23, 29 ve artı 8 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 2 milyon 219 bin 83 lira 70 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 15 kişi 5 bin 298'er lira, 4 artı 1 bilen 231 kişi 344 lira 45'er kuruş, 4 bilen 2 bin 850 kişi 37 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 474 kişi 20 lira 65'er kuruş, 3 bilen 90 bin 356 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 60 bin 128 kişi 6 lira 25'er kuruş, 1 artı 1 bilen 202 bin 586 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Beykoz ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 4 milyon 73 bin 303 lira 50 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 55 bin 604 lira 66 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 588 bin 641 lira 234 kuruş aktarıldı.