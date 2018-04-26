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Buradasınız : » » Şanlıurfa'da tedavi edilen sansar ve baykuş doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da tedavi edilen sansar ve baykuş doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da, yaralı halde bulunan yavru sansar ve baykuş, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

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Şanlıurfada tedavi edilen sansar ve baykuş doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da, vatandaşlar yaralı "Alaca" türü yavru sansar ve baykuş buldu. Yaralı hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ekiplerin, Şanlıurfa Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdüğü yaralı hayvanlar, tedavi altına alındı.

Yaklaşık 3,5 ay tedavi gören hayvanlar, rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, rehabilitasyon merkezinde önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Erdoğan, Şanlıurfa'nın yanı sıra birçok ilden de yüzlerce hayvanın merkezde tedavi edildiğini anlattı. 

"Merkezimizde ekiplerimiz hayvanlarla yakından ilgileniyor. Tedavileri tamamlanan hayvanları doğal ortamlarına bırakıyoruz. Her hayvanı bulduğumuz bölgeye salıyoruz. Hayvanlar doğal yaşam alanlarında hem avlanma hem de barınma bölgelerini biliyor. Gayemiz, bizimle tabiatı paylaşan bu canlılara daha iyi yaşam ortamı sağlamak. İnsanlardan ricamız, bunları öldürmesinler ve yaralı gördüklerinde bizi arasınlar."

Kaynak: AA

Etiketler: sansar, milli park, doğal yaşam, Doğa, baykuş
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