  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » "Şampiyon" köpeğin motosiklet tutkusu

"Şampiyon" köpeğin motosiklet tutkusu

Bir restoran işletmecisinin, yaklaşık 8 yıl önce Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sırada dünyaya gelen, bu yüzden "Şampiyon" adını verdiği av köpeği, motosiklet tutkusuyla ilgi görüyor.

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&quot;Şampiyon&quot; köpeğin motosiklet tutkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Alibey (Cunda) Adası'nda bir restoran işletmecisinin, yaklaşık 8 yıl önce Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sırada dünyaya gelen, bu yüzden "Şampiyon" adını verdiği "setter" cinsi av köpeği, motosiklet tutkusuyla ilgi görüyor.

İşletmecinin, küçüklüğünden bu yana yanından ayırmadığı, iş yerine sürekli motosikletiyle götürüp getirdiği "Şampiyon", bu alışkanlığını sürdürerek sahibi ya da restoran çalışanları biner binmez soluğu motosikletin üzerinde alıyor.

Şampiyon'un sahibi Ahmet Kaçar, AA muhabirine, 8 yıl önce doğan köpeğinin son derece akıllı olduğunu söyledi.

Kaçar, küçük yaşlarından itibaren onu yanından ayırmadığını vurgulayarak, "Şampiyon ile henüz 2-3 aylık olduğundan bu yana evden restorana birlikte gidip geliyoruz. Motosiklete alıştı. Çok zeki ve akıllı bir köpek." dedi.

"Cunda Adası'nda herkes onu tanıyor"

Köpeğinin her sözü dinlediğini, söylediği hemen her şeyi yapabildiğini ve hızlı öğrendiğini anlatan Kaçar, "Sadece konuşamıyor diyebilirim. Cunda Adası'nda herkes onu tanıyor. Restoranın önünden geçen herkes ona 'Şampiyon ne haber?' diye selam vermeden geçmiyor. Halkın adeta maskotu gibi oldu." diye konuştu.

Restoran çalışanlarından şef garson Rasim Batur da "Şampiyon" ile dostluğunun aslında kısa süre önce başladığını dile getirerek, çok sevimli, cana yakın ve akıllı bir köpek olduğunu belirtti.

Batur, Şampiyon'un sürekli motosikletin arkasında kendileriyle dolaştığını ifade ederek, "Küçüklüğünden beri tam bir motosiklet tutkunu. Beni de çok seviyor. Beni ne zaman motosiklete binerken görse, hemen arkamdan koşarak motosikletin arkasına atlıyor. Aramızda sevgiye dayalı çok özel bir dostluğumuz var." dedi.

Etiketler: köpek, av, Beşiktaş, motosiklet
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